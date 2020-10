Nechcená milenka následnika Ruského impéria

Kto bola táto záhadná dáma? Ako mladá ovdovela, prežila románik s cárovičom Pavlom I., prešla si aj tým, že trpela odlúčením od svojho syna a nakoniec našla šťastie v novom manželstve.

Jej osud pripomína skutočnú drámu kde nájdeme skutočne všetko. Od lásky, rozchodov až k bolesti a sklamaniam. Toto všetko zažila kráska Sofia v skutočnosti a nie v knižnom románe. Práve ona bola vybraná Katarínou II. na veľmi delikátnu misiu, ktorú treba povedať aj doviedla do úspešného konca. Očarovaný jej krásou následník ruského trónu a narodenie syna úplne zmenilo život mladej dvornej dámy.

Rodená pre zábavu

Narodila sa v septembri 1746. Otcom Sofie bol spisovateľ Stepan Ušakov, ktorý nebol urodzeného pôvodu. Dalo by sa povedať že osud jej matky Anny Ušakovej nám paralelne odkrýva aj svet dievčiny Sofie. Prvé manželstvo jej matky taktiež stroskotalo a vydala sa za svojho milenca už spomínaného spisovateľa Stepana Ušakova. Niektorí historici sa dokonca domnievajú, že otcom Sofie Stepanovnej mohol byť prvý manžel Anny Ušakovej Ivan Buturlin. Samotný pôvod dievčiny nemá veľký význam. Dôležité sú jej vlastnosti. Bola veľmi bystrá, rada sa zabávala a do istej miery chcela ísť v šľapajach svojej matky.

Portrét Sofie Stepanovnej

Jej vyvoleným bol generálmajor Čartoryžskij. Bol veľmi chorľavý, slabý a skoro zomrel na tuberkulózu. Manželstvo bolo pre Sofiu „prázdne“ a bezvýznamné nakoľko nenašla v ňom ani rodinné šťastie a ani nesplnilo základnú podmienku manželstva, ktorou je narodenie dieťaťa.

Dvorná sláva a cárovič

Po tejto tragickej udalosti v jej živote, sa Sofia ocitá na cárskom dvore , kde sa začínajú najlepšie roky jej života. Energická žena, ktorá miluje zábavu , flirt a ľahké intrigy sa zanedlho stáva hlavnou dámou na cárskom dvore. Zvykli ju volať aj „ malá metresa“, čo sa rovnalo niečomu ako „vydržiavaná milenka“ alebo „spoločná milenka“.

No čiou milenkou bola Sofia v skutočnosti? Podľa zachovaných dokumentov Katarína II., vybrala Sofiu Stepanovnu ako favoritku pre svojho syna Pavla Petroviča, lebo sa bála o jeho zdravie. Následník trónu musel tak povediac preukázať, či jeho podlomené zdravie sa nepodpísalo na jeho plodnosti a či je schopný dať Ruskej impérií ďalšieho Romanova.

Sofia dostala od ruskej panovníčky úlohu preveriť plodnosť Pavla I. Stať sa favoritkou cároviča jej bolo veľmi sympatické. A okrem toho, bolo to želanie samotnej imperátorky. Keby v tom čase Sofia vedela, ako to v skutočnosti dopadne pravdepodobne by na niečo také nepristúpila. No to je už len naša polemika.

Pavel Petrovič Romanov

Keď Sofia porodila syna Semjona, tak ihneď po jeho narodení ho Katarína II. zobrala k sebe aby ho mohla vychovávať ona. Nechcela dovoliť aby bola matka a syn v styku. Prečo? Hoci dieťa bolo narodené v nezákonnom manželskom zväzku, tak mohlo slúžiť ako zbraň pre možných sprisahancov .

Dlhoočakávané šťastie

V roku 1776 sa Sofia Stepanovna vydala za Petra Razumovského. Zaujímavé na tom je to, že jej manžel bol od nej o päť rokov mladší a jej svokor nevestu nemohol vystáť. Vadili mu reči, ktoré sa o nej viedli a obviňoval ju z toho, že je chorá a nemôže mu porodiť vnuka .

Kirill Razumovskij

Dokonca Kirill Razumovskij mal prosiť aj cárovnú Katarínu Veľkú, aby sobáš nepovolila. O to pevnejšia bola láska jeho syna k Sofii. Bol to jeden z najharmonickejších manželských párov, čo v tom čase bolo vskutku neobvyklé. Často spolu cestovali po Taliansku a Francúzsku . Malo to ihneď niekoľko príčin. Prvou bolo jej podlomené zdravie , druhou príkaz ruskej imperátorky aby opustila Peterburg a treťou príčinou bolo to, že manželom imponoval „kočovný“ spôsob života (ako opisoval v svojich listoch svokor Sofie Stepanovnej).

Keď na trón nastúpil Pavel I. tak dodržal svoj sľub a povolil návrat Sofie do vlasti. Zomrela ako 57 ročná v roku 1803 zanechajúc za sebou nezmazateľnú stopu v srdciach a pamätiach mnohých ľudí.

Osud nezákonného Romanova

Čo sa teda stalo so Semjonom? Dostal meno po krstnom otcovi Afanasjevič . Po ukončení štúdiá začal sa venovať vojsku a nastúpil do armády . Napríklad po skončení Vyborskej námornej bitky samotný Semjon Afanasjevič priniesol depešu Kataríne II. o výsledku boja, ktorá ho zrejme ani nespoznala , lebo svojho vnuka nevidela už viac ako desať rokov.

Sofia Stepanovna Razumovská nepatrila k tým favoritkám, ktoré by písali históriu alebo viedli svojich monarchov. Nič to nemení na tom, že jej život je obzvlášť zaujímavý. Matka odlúčená od svojho syna , žena ktorej úlohou bolo hrať rolu milenky, šťastná manželka a neobľúbená nevesta.

